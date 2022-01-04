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Происшествия4 января 2022 16:08

Житель Ленобласти сжег дом соседке, не ответившей ему взаимностью

Рецидивиста с десятком судимостей задержала полиция
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Рецидивист спалил дом соседке, не ответившей на его чувства.

Рецидивист спалил дом соседке, не ответившей на его чувства.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Волосовского района Ленобласти задержала 57-летнего мужчину, который оставил без крыши над головой свою соседку. Он сжег ей дом из-за того, что женщина не ответила взаимностью на его ухаживания.

- 3 января в 02:31 в полицию поступило сообщение, что неизвестный совершил поджог частного дома, принадлежащего 56-летней женщине. Дом сгорел полностью. Спустя несколько часов задержан подозреваемый. По предварительной информации, ранее он высказывал потерпевшей угрозы о поджоге дома, если та не ответит взаимностью на его чувства, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В итоге женщина осталась без жилья. Ущерб она оценила в 500 тысяч рублей.

В отношении пылкого во всех смыслах поклонника возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение имущества. Мужчине грозит до пяти лет колонии. Впрочем, ему не впервой. Рецидивист имеет на счету 12 тюремных сроков, а на свободу он вышел лишь год назад. С тех пор был под надзором.