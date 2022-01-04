Сумку со щенками выбросили на мороз в дачном поселке под Петербургом

Сумку со щенками нашли в садоводстве под Зеленогорском. Фото: vk.com/spb_today

Сумку с пищащими от холода щенками нашли в канаве жители дачного поселка под Петербургом. Они заметили на дороге собачек, пара которых сумела выбраться из западни. Тем самым щенки спасли жизнь своим братьям и сестрам.

- Сразу семерых щенков выбросили неизвестные люди на мороз неподалеку от дачного поселка. От детенышей избавились, посадив их всех в синюю холщовою сумку, которую бросили в канаву у въезда в СНТ «Зеленая Роща», - сообщают местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Небезразличные люди подобрали всех щенят, однако оставить из себе они не могут. А в приюты малышей брать отказываются. Теперь для собачек ищут новых хозяев или хотя бы передержку на ближайшее время. Контакты для желающих есть по указанной выше ссылке.