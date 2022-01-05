Две девочки пострадали в аварии на Волхонском шоссе в Ленобласти

60-летний водитель автомобиля «Хендай Сантафе» не пострадал. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области двое детей пострадали в ДТП на Волхонском шоссе. Авария случилась 4 января 2022 года. Автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого была 41-летняя женщина, выехал на встречную полосу ради обгона. Там машина не сумела уйти от столкновения встречного «Хендай Сантафе».

- В результате ДТП пассажиры автомобиля «Лада Гранта», 7-летняя и 9-летняя девочки были госпитализированы в медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии и в состоянии средней степени тяжести, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

60-летний водитель автомобиля «Хендай Сантафе» не пострадал, как и женщина за рулем «Лада Гранта». В обстоятельствах аварии разбирается полиция.