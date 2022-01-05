Полиция Петербурга ищет лжеминера, сообщившего о взрывчатке в ТЦ «Академ Парк»

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге полиция ищет неизвестного, который якобы заминировал ТЦ «Академ Парк». Ночью 5 января на электронную почту ФСБ города Петербурга пришло сообщении о взрывчатке в здании торгового центра, адресат требовал перевести 10 миллионов рублей на мобильный счет.

Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, в ТЦ в 00:58 выезжал наряд полиции.

- Проведенным осмотром здания ТЦ «Академ Парк» на проспекте Гражданский, 41/2 взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, эвакуация не проводилась, - добавил источник.

Однако, это не даст шутнику избежать наказания. Сейчас полиция занялась его поисками, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.