Спасатели предупредили петербуржцев о гололедице на дорогах вечером 5 января

Жителей и гостей просят об осторожности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Петербурга предупредили о плохих погодных условиях. Вечером 5 января 2022 года ожидается сильный снег и гололедица. Спасатели просят горожан быть осторожными.

- Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 05 января начиная с 20-23 часов в Санкт-Петербурге на дорогах ожидается гололедица, - предупреждают в МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Резкое потепление в Петербург пришло благодаря цинклону "Юмит". В городе установилась плюсовая температура, но прежде выпало много снега. Растаявшие лужи замерзнут вечером.