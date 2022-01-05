Рейс из Петебурга в Нур-Султан задерживают на полтора часа

Пока рейс перенесли на утро 6 января.

Рейс КС 138 из Санкт-Петербурга в Нур-Султан задержан на полтора часа. Самолет авиакомпании Air Astana должен был вылететь в 20:30. Следуя информации онлайн-табло в аэропорту Пулково, сейчас полет перенесли на 11:30 6 января.

Это далеко не первый рейс, который задержан из России в Республику Казахстан. Из-за массовых протестов самолеты не могут улететь из Москвы в Алма-Ату.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на топливо. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим ЧС в трех регионах, однако протесты продолжились.