У игроков баскетбольного клуба "Зенит" выявили коронавирус

Перед поездкой в Милан команда еще раз пройдет тестирование Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Плановое тестирование игроков баскетбольного клуба "Зенит" на коронавирус дало неожиданные результаты. Вирус обнаружили у четырех игроков и одного сотрудника основной команды.

- Клубом организовано дополнительное тестирование перед вылетом на матч с командой "олимпия" в Милане. Если будут выявлены новые случаи заражения, клуб будет руководствоваться регламентом Евролиги, - сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба "Зенит".

Клуб также отмечает, что сейчас проводятся все мероприятия необходимые для предотвращение распространения инфекции.