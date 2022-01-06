Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 января 2022 11:31

У игроков баскетбольного клуба "Зенит" выявили коронавирус

Заболели четыре спортсмена и один сотрудник
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Перед поездкой в Милан команда еще раз пройдет тестирование

Перед поездкой в Милан команда еще раз пройдет тестирование

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Плановое тестирование игроков баскетбольного клуба "Зенит" на коронавирус дало неожиданные результаты. Вирус обнаружили у четырех игроков и одного сотрудника основной команды.

- Клубом организовано дополнительное тестирование перед вылетом на матч с командой "олимпия" в Милане. Если будут выявлены новые случаи заражения, клуб будет руководствоваться регламентом Евролиги, - сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба "Зенит".

Клуб также отмечает, что сейчас проводятся все мероприятия необходимые для предотвращение распространения инфекции.