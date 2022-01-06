В Петербурге трактор ударил девушку ковшом по голове

Девушку направили в Детскую городскую больницу №19 Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Днем 5 января на Выборгском шоссе Петербурга произошла неравная схватка. Снегоуборочный трактор ковшом ударил по голове 16-летнюю девушку. С сотрясением мозга она отправилась в больницу.

- У девушки диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематому в лобной области. В удовлетворительном состоянии она была направлена в Детскую городскую больницу №19, - сообщил источник "КП-Петербург".

При каких именно обстоятельствах юная красавица попала под ковш трактора пока неизвестно.