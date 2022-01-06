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Происшествия6 января 2022 11:49

В Петербурге трактор ударил девушку ковшом по голове

Она попала в больницу с сотрясением мозга
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Девушку направили в Детскую городскую больницу №19

Девушку направили в Детскую городскую больницу №19

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Днем 5 января на Выборгском шоссе Петербурга произошла неравная схватка. Снегоуборочный трактор ковшом ударил по голове 16-летнюю девушку. С сотрясением мозга она отправилась в больницу.

- У девушки диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематому в лобной области. В удовлетворительном состоянии она была направлена в Детскую городскую больницу №19, - сообщил источник "КП-Петербург".

При каких именно обстоятельствах юная красавица попала под ковш трактора пока неизвестно.