В Смольном рассказали о подготовке Петербурга к Рождеству

Рождественская ночь, по традиции, пройдет с 6 на 7 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 6 на 7 января православных жителей Петербурга ждет праздничная Рождественская ночь. Храмы, часовни, соборы и другие значимые для этого дня места станут местом скопления петербуржцев и гостей города, поэтому особое внимание комитет по благоустройству Петербурга решил уделить этим территориям, а также маршрутам от станций метро до остановок.

- Сегодня улицы города чистят 1079 единиц техники и 1137 работников ручного труда. Службы для борьбы с наледью обрабатывают дорожное полотно противогололедными материалами. Особое внимание также уделяется садам и паркам. В них дорожки расчищают и посыпают песком или гранитной крошкой, - рассказала в пресс-службе комитета.

Пока город приводят в порядок, в святых местах и на культурных площадках Петербурга уже заготовлена программа для желающих окунуться в рождественскую атмосферу.