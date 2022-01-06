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Общество6 января 2022 12:44

В Смольном рассказали о подготовке Петербурга к Рождеству

Город активно борется со снегом и гололедом
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Рождественская ночь, по традиции, пройдет с 6 на 7 января

Рождественская ночь, по традиции, пройдет с 6 на 7 января

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 6 на 7 января православных жителей Петербурга ждет праздничная Рождественская ночь. Храмы, часовни, соборы и другие значимые для этого дня места станут местом скопления петербуржцев и гостей города, поэтому особое внимание комитет по благоустройству Петербурга решил уделить этим территориям, а также маршрутам от станций метро до остановок.

- Сегодня улицы города чистят 1079 единиц техники и 1137 работников ручного труда. Службы для борьбы с наледью обрабатывают дорожное полотно противогололедными материалами. Особое внимание также уделяется садам и паркам. В них дорожки расчищают и посыпают песком или гранитной крошкой, - рассказала в пресс-службе комитета.

Пока город приводят в порядок, в святых местах и на культурных площадках Петербурга уже заготовлена программа для желающих окунуться в рождественскую атмосферу.