Переливающаяся подсветка украсила Дворцовый мост Петербурга в четь Рождества

Подсветку включили 6 января в 16:25, увидеть светящийся Дворцовый мост можно будет до утра 7 января ФОТО: пресс-служба ГБУ "Ленсвет"

В ночь с 6 на 7 января Петербург, как и другие города России и мира, традиционно отпразднует Рождество. В честь этого ночь в Северной столице станет по-настоящему особенной. Дворцовый мост уже заиграл новыми красками - его украсила архитектурно-художественная подсветка.

- Переливающаяся иллюминация включилась 6 января в 16:25. Она будет работать до утра 7 января, - сообщили в пресс-службе "Ленсвета".

Подсветка работает с помощью дистанционного управления. В применяется больше 600 светодиодных светильников.