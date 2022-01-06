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Общество6 января 2022 14:50

Переливающаяся подсветка украсила Дворцовый мост Петербурга в четь Рождества

Загорится больше 600 светодиодных светильников
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Подсветку включили 6 января в 16:25, увидеть светящийся Дворцовый мост можно будет до утра 7 января ФОТО: пресс-служба ГБУ "Ленсвет"

Подсветку включили 6 января в 16:25, увидеть светящийся Дворцовый мост можно будет до утра 7 января ФОТО: пресс-служба ГБУ "Ленсвет"

В ночь с 6 на 7 января Петербург, как и другие города России и мира, традиционно отпразднует Рождество. В честь этого ночь в Северной столице станет по-настоящему особенной. Дворцовый мост уже заиграл новыми красками - его украсила архитектурно-художественная подсветка.

- Переливающаяся иллюминация включилась 6 января в 16:25. Она будет работать до утра 7 января, - сообщили в пресс-службе "Ленсвета".

Подсветка работает с помощью дистанционного управления. В применяется больше 600 светодиодных светильников.