Школьника из Петербурга госпитализировали с осколком стекла в глазу

Осколок стекла разрезал школьнику из Петербурга глаз. Фото: Олег ЗОЛОТО

Врачи городской больницы № 19 в Санкт-Петербурге борются за жизнь школьника. Накануне вечером мальчика госпитализировали из дома по Ленинскому проспекту. Он находился в тяжелом состоянии с осколком стекла в глазу. Об этом сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

- 11-летний школьник за пару часов до этого гулял с одноклассником. Мальчишка пнул бутылку, она разбилась, а один из осколков отлетел в глаз, - рассказали «Комсомолке» в правоохранительных органах. - Его госпитализировали в тяжелом состоянии, с проникающим ранением правого глаза, травматическая катаракта.

Семья пострадавшего на учете в органах профилактики не состоит. Обстоятельства произошедшего выясняются.