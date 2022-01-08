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Происшествия8 января 2022 12:09

В Ленобласти мужчина выстрелил в друга из пропавшего 11 лет назад ружья

Оружие находилось в розыске с марта 2010 года
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ночью 7 января Выборгском районе Ленинградской области нашли мужчину с огнестрельным ранением ноги. Как выяснило следствие, повреждение он получил в результате ссоры со своим знакомым.

- Был задержан 46-летний житель поселка Ручьи, который после совместного распития спиртных напитков во время ссоры выстрелил из ружья выстрелил в 45-летнего знакомого и попал в левую ногу. Потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии, - сообщил источник "КП-Петербург".

Полицией было изъято гладкоствольное ружье, из которого производился выстрел. Оказалось, что уже 11 лет оружие значилось в федеральном розыске как утерянное. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.