В Ленобласти мужчина выстрелил в друга из пропавшего 11 лет назад ружья

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ночью 7 января Выборгском районе Ленинградской области нашли мужчину с огнестрельным ранением ноги. Как выяснило следствие, повреждение он получил в результате ссоры со своим знакомым.

- Был задержан 46-летний житель поселка Ручьи, который после совместного распития спиртных напитков во время ссоры выстрелил из ружья выстрелил в 45-летнего знакомого и попал в левую ногу. Потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии, - сообщил источник "КП-Петербург".

Полицией было изъято гладкоствольное ружье, из которого производился выстрел. Оказалось, что уже 11 лет оружие значилось в федеральном розыске как утерянное. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.