Морозы до -25 градусов придут в Ленобласть 9 января

Холод продержится до 11 января Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области ожидаются сильные морозы. Согласно прогнозам ФГБУ "Северо-Западное УГМС", температура воздуха в регионе может опуститься до -25 градусов.

- 9 января в Ленобласти ожидается снег и местами мороз до -25 градусов. На дорогах образуется гололедица. В связи со сложившейся гидрометеорологической обстановкой повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, поэтому рекомендуем водителям и пешеходам быть внимательней на дорогах. Также просим воздержаться от выхода на воду или на лед водоемов и от посещения лесов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Снег продолжит выпадать и 10 января, местами ожидается изморозь. А вот 11 января мороз только усилится, температура воздуха может опуститься до -30 градусов.

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