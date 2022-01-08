В Красногвардейском районе заметили краснокнижного зайца-русака

Фотограф успел запечатлеть пушистого красавца ФОТО: Антон Кубышкин/ ВК: группа "Грибы и грибники СПб"

В Красногвардейском районе Петербурга на реке Охта петербуржцы заметили краснокнижного зайца-русака. Из далека пушистика даже приняли за булыжник. Он сидел на снегу, припорошившем землю.

- Вообще я приехал на реку в поисках серых куропаток, но они не прилетели. Зато потом, когда гулял в поисках этих самых птичек, заметил на противоположном берегу интересный объект. Он выглядел как обыкновенный булыжник на снегу. Только вот булыжник должен тоже быть покрыт снегом, а этот свою снежную шапку где-то потерял. Я решил посмотреть поближе и сфотографировал, - поделился своей историей в социальных сетях петербургский фотограф Антон Кубышкин.

От взгляда заинтересованных "папарацции" заяц убеждал в лес. Но на память у фотографа остались снимки пушистого красавца.