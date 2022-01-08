Петербуржцам пришли квитанции за свет с ошибочной задолженностью

Письменный отказ от услуги не требуется Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцев испугали пришедшие квитанции за свет. В них был указан долг за "добровольное страхование" жилья. Своим возмущением они начали делиться в социальных сетях. В "Перэлектросбыте" отреагировали на жалобы.

- С января 2022 года собственники и наниматели жилых помещений в многоквартирных домах Санкт-Петербурга могут воспользоваться услугой добровольного страхования жилья. Услуга не включается в общую строчку "Итого к оплате", - пояснили в пресс-службе " ЕИРЦ Петроэлекстросбыт".

Петербуржцев также уверили, что причиной появления задолженностей в квитанциях стал технический сбой. Из-за него в личном кабинете сумма отражается с учетом возможного страхового взноса. Но на деле при оплате это учитываться не будет. Так как услуга является добровольной, письменный отказ от нее не требуется, стоимость услуги не будет включена в общий счет без желания собственника.