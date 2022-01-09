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Происшествия9 января 2022 16:59

На трассе «Кола» под Петербургом в столкновении пяти машин погибли два человека

Пострадавшим потребовалась помощь спасателей
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
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В аварии погибли два человека Фото: vk.com/acclo

В аварии погибли два человека Фото: vk.com/acclo

Крупная авария произошла на 77 километра Мурманского шоссе. Как сообщают очевидцы, там столкнулись пять автомобилей. В ДТП погибли водитель и пассажир одной из машин. На месте происшествия работали спасатели.

- Спасатели поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург деблокировали погибших и передали сотрудникам полиции, - сообщили в поисково-спасательном отряде Шлиссельбурга.

Сейчас в аварии разбираются сотрудники полиции. О причинах ДТП пока не сообщается.