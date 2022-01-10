Более 60 организаций устроили бойкот QR-кодов в Петербурге

Магазины и арт-пространства Петербурга присоединились к бойкоту QR-кодов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге несколько организаций решили устроить бойкот QR-кодом. Владельцы заведений решили пускать к себе посетителей, не спрашивая у них наличия сертификатов о вакцинации или других документов, подтверждающих иммунизацию. Об этом в социальных сетях рассказал ресторатор Александр Коновалов 9 января 2022 года.

На своей странице бизнесмен отметил, что лишь за сутки к движению бойкота присоединились более 20 участников, которые не собираются спрашивать у посетителей QR-коды.

- В списке — йога-студии и оздоровительный центр, и бильярдный клуб. И кофейня, и авторские рестораны. И наконец-то магазины. И даже известные арт-пространства. В Питере больше смелых предпринимателей и честных людей, чем во всей стране, - рассказал Александр Коновалов.

Напомним, что со 2 января 2022 года в Петербурге вступили в силу QR-коды для непродовольственных магазинов, ресторанов и кафе. Именно после этого некоторые предприниматели устроили данный протест.

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