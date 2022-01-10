Мороз до минус 20 градусов ждет Петербург 11 января

Сильные морозы ждут Петербург с 11 января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург пришли морозы. Об этом 10 января 2022 года рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Так, днем в понедельник и первый рабочий день после новогодних выходных будет еще не сильно холодно. Опускаться температура будет к вечеру.

- При облачной с прояснениями погоде местами пройдёт небольшой снег, а температурный фон в течение дня будет постепенно понижаться, - рассказал синоптик.

Днем 10 января в Петербурге будет около минус 4-6 градусов, к вечеру температура воздуха опустится до 10-12 градусов мороза. А в ночь на 11 января в Северной столице температура опустится ниже отметки в минус 20 градусов, поэтому к утру вторника в городе ожидается порядка 16-18 градусов мороза.

Аналогичная ситуация ожидается и в Ленинградской области: с минус 4-9 градусов температура опустится к вечеру до 9-14 градусов мороза.

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