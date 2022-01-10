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Общество10 января 2022 9:14

В Петербурге дворника закидали яйцами и облили водой за уборку льда у парадной

Конфликт закончился объяснением в полиции
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Дворник убирал лед у входа в парадную

Дворник убирал лед у входа в парадную

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уборка снега в Петербурге - одна из главных проблем текущей зимы. И пока одни жители города жалуются на заметенные улицы, дворы и нехватку снегоуборочной техники, другие закидывают дворников яйцами за выполнение ими своих обязанностей.

- 9 января в полицию поступило сообщение от жительницы Красносельского района Петербурга. Она рассказала, что ее соседи закидали яйцами и облили водой дворника, за то что она отбивала лед на крыльце, - сообщил источник "КП-Петербург".

Что именно вызвало такое недовольство у петербуржцев - неизвестно. Заявление в полицию так и не поступило, даны были лишь объяснения по факту обращения.