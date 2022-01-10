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Здоровье10 января 2022 10:02

Вакцина от коронавируса для детей поступит в Петербург уже через неделю

Об этом заявил глава Комздрава Дмитрий Лисовец
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Анна МОТОВИЛОВА
Комментарии (58)Комментарии (58)(58)
Вакцину для подростков привезут в Петербург до конца января.

Вакцину для подростков привезут в Петербург до конца января.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Первая партия вакцины от коронавируса для детей поступит в Петербург в течение недели, максимум 10 дней. Об этом журналистам на пресс-конференции заявил глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- Первые партии вакцин, разрешенных для детей, появятся в городе в течение 7-10 дней, - заверил председатель Комздрава.

Напомним, что речь идет о препарате «Спутник М», который зарегистрирован Минздравом для вакцинации подростков в возрасте 12-17 лет.

Отмечается, что прививки будут делать строго добровольно и только с согласия родителей. Из побочных эффектов отмечено небольшое повышение температуры.

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