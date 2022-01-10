Между станциями метро "Казаковская" и "Путиловская" в Петербурге завершили сбойку тоннелей

Метростроевцы завершили сбойку тоннелей между станциями «Казаковская» и «Путиловская» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается строительно метро. В понедельник, 10 января 2022 года, в Смольном сообщили, что "Метрострой" закончил проходку перегонного тоннеля по первому пути между станциями "Путиловская" и "Казаковская", которую также называют "Юго-Западная". Станции войдут в состав новой Красносельско-Калининской ветки. Она получит коричневый цвет на схеме.

- Сбойка тоннелей - очень важный этап. Фактически это соединение двух будущих станций, а значит, мы уже можем говорить не об отдельных шахтах, а о формировании новой коричневой ветки петербургского метро, - отметил губернатор Александр Беглов.

Щит диаметром 5,6 метров стартовал от станции "Юго-Западная" в марте 2022 года. Сейчас механизированный проходческий комплекс вошел в демонтажную камеру и завершил соединение двух первых станций новой линии.

Известно, что пуск новых станций запланирован на 2024 год, а строительство новых вестибюлей на ветке продолжится.