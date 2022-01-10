«Желтый» уровень опасности объявлен в Петербурге из-за морозов

20-градусные морозы идут в Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Петербурге на 11 января. Причиной этому стали грядущие морозы. В ночь на вторник температура воздуха упадет ниже -20 градусов.

- По информации Гидрометцентра России, с 03 до 11 часов 11 января на территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности, - сообщает пресс-служба Смольного.

«Желтый» — второй уровень, выше только «красный». «Желтый» означает погоду, потенциально опасную для здоровья и жизни людей. Жителям города рекомендуется сократить время нахождения на улице, а водителям быть предельно внимательными, особенно в дальних поездках. Необходимо подготовить машину к морозам, а по возможности лучше остаться дома.

Отметим, что днем 11 января синоптики обещают до -15 градусов. Морозы не оставят Петербург на следующие сутки.

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