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Происшествия11 января 2022 4:43

Пожар произошел в частном доме в Красносельском районе Петербурга

Инцидент случился в ночь на 11 января на Аннинском шоссе
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Пожар произошел в частном доме в Красносельском районе Петербурга

Пожар произошел в частном доме в Красносельском районе Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге произошел пожар в частном доме. В ночь на вторник, 11 января 2022 года, на пульт экстренной службы поступил звонок о возгорании. Горел частный дом, расположенный на Аннинском шоссе в Красносельском районе города. На место незамедлительно выдвинулись спасатели.

- По указанному адресу в двухэтажном, каркасно-щитовом доме, в помещении котельной размером 3 на 4 метра обгорела обстановка на площади 1 квадратный метр, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Спасатели справились с огнем очень быстро. Уже спустя 10 минут после звонка огонь был потушен. На месте работали 10 человек личного состава и две пожарные машины.

Пострадавших в результате пожара нет. Причина возгорания будет установлена специалистами.