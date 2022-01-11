Вход в Петергоф подорожал с 2022 года

Стоимость билетов в Петергоф выросла с Нового года Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2022 году цены на билеты в Петергоф под Санкт-Петербургом выросли. Об этом 11 января 2022 года рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

- Теперь стоимость посещения Большого петергофского дворца - 600 рублей, льготные билеты по 450 рублей, а полный билет - 1,5 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе.

Также вросла стоимость и на посещение других музеев заповедника. С актуальными ценами можно ознакомиться по ссылке на сайте Петергофа.

Помимо этого, сейчас музей-заповедник работает по зимнему расписанию. Это значит, что фонтаны Петергофа временно выключены, а вход во все парки совершенно бесплатный. В таком режиме заповедник проработает вплоть до 22 апреля, а после все парки начнут готовить к летнему сезону приема гостей.