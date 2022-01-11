Полиция задержала мужчину за изнасилование 9-летней девочки в Ленобласти

Полиция задержала мужчину, подзреваемого в изнасиловании ребенка в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области раскрыла преступление, изнасилование ребенка, которое было совершено 10 лет назад. Об этом 11 января 2022 года "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- 4 декабря 2021 года в следственном комитете по городу Гатчина был зарегистрирован материал проверки заявления об изнасиловании, а также установлен подозреваемый, - рассказал источник.

Так, в июле 2011 года тогда еще 26-летний житель Красного Села был в Гатчине. Находясь в квартире дома 8 по улице Авиатриссы Зверевой он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, которой на тот момент было всего девять лет.

По факту проверки было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали у дома по Киевской улице в Красном Селе. Теперь ему грозит тюремный срок.