12-летнюю девочку госпитализировали с острым отравлением в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 12-летняя девочка попала в больницу с острым отравлением. Инцидент произошел вечером 10 января 2022 года в Невском районе города. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В десятом часу вечера 10 января из квартиры дома по Бухарестской улице была госпитализирована девочка, ученица шестого класса школы, - рассказал источник.

Ребенок был в очень тяжелом состоянии, поэтому ее сразу отправили в детскую городскую больницу №5. По предварительным данным, у девочки было острое пероральное отравление смесью таблеток.

Сообщается, что из-за плохого состояния девочка пока что опросу не подлежит. Известно, что семья у школьницы не полная, но благополучная, на учете не состоит. Сейчас врачи борются за жизнь девочки.