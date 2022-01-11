Более 600 пациентов с коронавирусом в Петербурге находятся в реанимациях

Более 260 человек с коронавирусом госпитализировали в Петербурге за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После продолжительных новогодних праздников в Санкт-Петербурге опять начался подъем заболеваний коронавирусом. Уровень госпитализаций пока не очень высокий. Однако пациентов в тяжелом состоянии более 600 человек. Об этом 11 января 2022 года рассказали в Смольном.

- На сегодня в городских больницах находятся 611 пациентов с очень тяжелым течением коронавируса. Все эти пациенты в реанимациях, - рассказали в городской администрации. - Кроме того, еще 354 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Помощь инфицированных оказывают в 18 больницах в Петербурге. Там развернуто 8 тысяч коек, из которых сейчас занято почти 5,8 тысяч мест. За минувшие сутки в городе были госпитализированы 263 человека, выписаны - 67.

Также 184 пациента проходят лечение во временном госпитале в "Ленэкспо", еще 302 человека находятся в пансионате "Заря", и более 21 тысячи зараженных - на амбулаторном лечении.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: