Петербурженка пожаловалась в полицию на репетитора из-за проваленной курсовой сына

Крайним в отсутствии знаний у студента оказался репетитор Фото: Олег ЗОЛОТО

10 января в полицию Петербурга поступило сообщение от встревоженной женщины. Она негодовала, что нанятый репетитор оказался, по ее мнению, бесполезен для ребенка. В курсовой, которую написал ее сын, были найдены ошибки.

- Женщина пожаловалась на некачественное оказание услуг репетитором, которого она наняла для своего сына. Повод для обращения стала курсовая, написанная с ошибками, - сообщил источник "КП-Петербург".

Так, крайним в отсутствии знаний у студента оказался репетитор. Правда пока неизвестно, решилась ли женщина написать на него заявление или просто позвонила пожаловаться на нелегкую жизнь.