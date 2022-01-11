Коммунальщики объяснили неубранные кучи снега в Петербурге

Петербуржцы жалуются на кучи снега. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Комитете по благоустройству Петербурга объяснили сугробы и неубранные кучи снега, на которые в соцсетях жалуются жители города. Петербуржцы отмечают, что сугробы есть не только на дорогах, но и на газонах. А тротуары кое-где превратились в каток.

- Загородный проспект, от Звенигородской до Пяти Углов, сплошные ледники, закрытые снегом и снежной кашей, на тротуарах. Пока шел, видел, как упало четыре человека; Карман Гражданский проспект от дома 13 и до дома 33. Не убирали ни разу за зиму. Сегодня, в соответствии со знаками, свободен. Убирайте! – возмущаются горожане на странице ВКонтакте Комитета по благоустройству. - Ярослава Гашека - свалка снега! Где эти ваши вывезенные миллионы кубометров?

И таких адресов, судя по комментариям, множество. Впрочем, не за все отвечает лишь Комблаг, во дворах чистить должны дворники управляющих компаний, а некоторые территории принадлежат частным собственникам. Но проблемы в ведомстве тоже признают.

По словам чиновников, объем выпавших за зиму осадков такой, что вывезти все разом просто невозможно.

- В этом году зима очень снежная. Одномоментно убрать снег со всех дорог невозможно. Уборка проводится в соответствии с регламентом: сначала крупные магистрали, затем второстепенные улицы, потом – боковые проезды и карманы. Кроме того, дорожные предприятия ежедневно формируют оперативные планы с адресами по вывозу снежных валов, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе комитета.