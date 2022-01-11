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Общество11 января 2022 14:36

Снежную гору будут убирать с Петроградской набережной большими самосвалами

Здесь устроен временный пункт сбора снега
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Снежную гору с набережной начнут вывозить большими самосвалами.

Снежную гору с набережной начнут вывозить большими самосвалами.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по благоустройству Петербурга рассказал о судьбе снежной горы с Петроградской набережной, на существование которой поступают жалобы как от пешеходов, так и водителей. Чиновники комитета знают о ситуации и объясняют происхождение гигантского сугроба.

- Сейчас участок набережной используется как пункт перегруза снега. Днем на площадке складируется снег с близлежащих улиц, а ночью вывозится на утилизацию на снегоприемные и снегоплавильные пункты «Водоканала», - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

К вывозу снега с набережной будут привлечены крупнотоннажные самосвалы, но и снега в этом году много. С начала ноября уже вывезено 1,7 миллиона кубометра снежных масс, что больше, чем за всю прошлую зиму.

И пока синоптики не дают повода расслабиться коммунальным службам.