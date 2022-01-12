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Экономика11 января 2022 21:42

Смольный потратит 8 млн рублей на создание экспозиции на инвестиционном форуме в Сочи

Деньги пойдут на дизайн, застройку, оформление и оснащение стенда
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Власти Петербурга потратят 7,8 млн рублей на экспозицию города на инвестфоруме в Сочи.

Власти Петербурга потратят 7,8 млн рублей на экспозицию города на инвестфоруме в Сочи.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный выделил 7,8 млн рублей на создание экспозиции Санкт-Петербурга на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Деньги пойдут из бюджета города. Об этом сообщается на сайте госзакупок. От заказчика потребуют сделать дизайн-проект экспозиции, а затем построить ее, оформить и оснастить мультимедийными «фишками». На все про все дается время до 15 марта 2022 года. Смольный просит отразить инвестиционный потенциал Северной столицы.

- Тематическая направленность экспозиции на выставке должна ориентироваться на представление достижений в области инвестиционной деятельности Санкт-Петербурга, а также основную повестку форума «Национальные цели развития. От целей к результатам», - отмечается в техническом задании.

На экспозиции должны помещаться не менее 30 человек, для закрытых переговоров просят создать отдельную зону.