ДТП заблокировало движение трамваев у Черной речки

ДТП собрало пробку у Черной речки. Фото: Яндекс.Карты

Авария остановила движение трамваев у станции метро «Черная речка». Об инциденте в соцсетях сообщают вставшие в пробку водители. Кроме того, ДТП собрало заторы на подъездах к и без того проблемному месту, где с утра всегда плотное движение.

- На Черной речке заблокировано движение трамваев, - сообщают свидетели аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по данным сервиса Яндекс.Карты, из-за столкновения стоит улица Савушкина, Старобельская улица в сторону Школьной. Но самый большой затор собрался на набережной Черной речки в сторону Ушаковской развязки. Он начинается еще на Коломяжском проспекте от пересечения с Аэродромной улицей и занимает весь Коломяжский путепровод.

Также в сторону метро стоит и Торжковская улица. По возможности это место стоит объезжать.