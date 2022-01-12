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Происшествия12 января 2022 8:17

Приезжий с друзьями избил и ограбил таксиста в Красном Селе

Потерпевшего водителя госпитализировали с многочисленными травмами
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
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Пассажиры напали на таксиста в Красном Селе.

Пассажиры напали на таксиста в Красном Селе.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Красносельского района задержала 44-летнего мужчину, уроженца одного из кавказских регионов России, которого подозревают в избиении и ограблении водителя такси. На таксиста он напал с двумя друзьями. Инцидент произошел ранним утром 11 января.

- В 06:50 в дежурную часть через службу 112 поступило сообщение от мужчины 1981 года рождения, водителя такси, что у дома 5 по Нагорной улице в Красном Селе его избили трое пассажиров и совершили хищение телефона, - информирует источник «КП-Петербург».

Пострадавшего в состоянии средней тяжести, с травмами груди, живота и головы, госпитализировали в одну из больниц Петербурга. А приметы нападавших были переданы оперативникам.

Через несколько часов по подозрению в нападении был задержан предприниматель, житель поселка Лаголово в Ленобласти. У него изъят телефон, отобранный у таксиста.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. За грабеж виновным грозит до семи лет лишения свободы.