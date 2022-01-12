Сбой движения поездов произошел на красной ветке метро Петербурга

Поезда останавливались на красной ветке метро. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пассажиры петербургского метрополитена сообщают о сбое в движении составов на красной, первой линии подземки. По словам читателей «Комсомолки», поезда не ходили на участке от «Технологического института» до «Проспекта Ветеранов».

- На красной ветке метро чего-то случилось, поезд 15 минут стоял в тоннеле. Пришлось выйти на «Пушкинской» и идти пешком, - рассказывают очевидцы.

В пресс-службе метрополитена подтвердили факт задержки, но она была небольшой и сейчас уже все в порядке.

- Поезда останавливались меньше, чем на пять минут. Никто на рельсы не падал, причина технологическая. Сейчас движение возобновлено, составы возвращаются в график, - рассказали представители подземки «КП-Петербург».