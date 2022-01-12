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Авто12 января 2022 10:00

Новый съезд с КАД открылся в Петербурге

Он находится в северной части города
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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На севере Петербурга появился новый съезд с КАД

На севере Петербурга появился новый съезд с КАД

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге открылся новый съезд. Он расположился на севере города в районе поселка Бугры. Съезд был создан группой компаний RAUM для подъезда к логистическому и индустриальному парку. Об этом 12 января 2022 года сообщили в компании.

- 29 декабря 2021 года группа компаний RAUM получила от ФКУ Упрдор «Северо-Запад» разрешение на ввод в эксплуатацию нового инфраструктурного объекта, обеспечившего примыкание к кольцевой автодороге гибридного логистического и индустриального парка, - рассказали в компании.

Строительство началось еще до пандемии. Во время эпидемии съезд стал еще более актуальном, так как на территории парка располагаются многие компании, занимающиеся доставкой товаров.