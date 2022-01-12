Мужчина пострадал в пожаре на Костромском проспекте в Петербурге

Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге произошел пожар, в котором пострадал мужчина. Инцидент случился днем 12 января 2022 года в доме 57 по Костромскому проспекту в Выборгском районе города. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 13:21 часов и на место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава МЧС.

- По указанному адресу в однокомнатной квартире горела обстановка на площади 25 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Из квартиры был эвакуирован мужчина. Сообщается, что он пострадал. Его передали медикам скорой помощи, которые госпитализировали пациента в больницу.

Благодаря быстрой работе спасателей пожар был потушен за двадцать минут. Причины возгорания на данный момент выясняется.