Мужчина пострадал в пожаре на Костромском проспекте в Петербурге

Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Петербурге
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Санкт-Петербурге произошел пожар, в котором пострадал мужчина. Инцидент случился днем 12 января 2022 года в доме 57 по Костромскому проспекту в Выборгском районе города. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 13:21 часов и на место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава МЧС.
- По указанному адресу в однокомнатной квартире горела обстановка на площади 25 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.
Из квартиры был эвакуирован мужчина. Сообщается, что он пострадал. Его передали медикам скорой помощи, которые госпитализировали пациента в больницу.
Благодаря быстрой работе спасателей пожар был потушен за двадцать минут. Причины возгорания на данный момент выясняется.