33-летняя мама родила десятого ребенка в десятом роддоме Петербурга

Петербурженка родила 10 детей за 16 лет. Фото: Комитета по здравоохранению СПб.

33-летняя жительница Петербурга в десятый раз стала мамой. Утром 12 января она родила своего «юбилейного», как сама шутит, ребенка. Причем, для полной округлости счета, сделала это не просто в десятом роддоме, но и в родильном зале под номером десять.

- 33-летняя Александра Федорова родила 10-го ребенка в роддоме №10. Это уже четвертые роды Александры в роддоме на Тамбасова. Говорит, здесь нравится доброе и заботливое отношение персонала, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга.

Но главное удобство для многодетных мам в «десятке» - программа «многодетная беременная» для женщин, ждущих четвертого и последующего малыша. Ее суть в том, что персонал помогает выбрать удобное время для обследования и пройти его комплексно, за 1,5-2 часа. Других детей при этом можно взять с собой и оставить в игровой комнате, где за ними присмотрит няня роддома.

Ну а что касается новорожденного «юбиляра», то это мальчик. Он здоров, вес – 3,8 килограмма, рост - 53 сантиметра. Мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Отметим, что старшему ребенку Александры уже 16 лет. Семья живет в Калининском районе Петербурга, в 5-комнатной квартире, выданной городом.