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Происшествия12 января 2022 13:11

Подросток выжил после падения из окна дома в Петербурге

Окровавленный парень смог самостоятельно вернуться домой
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Окровавленный подросток вернулся домой после падения из окна на Авиаконструкторов

Окровавленный подросток вернулся домой после падения из окна на Авиаконструкторов

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге подросток выжил после падения из окна жилого дома. Все произошло ночью 12 января 2022 года в доме на проспекте Авиаконструкторов в Приморском районе. Несмотря на тяжелое состояние, парень сам смог вернуться домой. Об этом пишут "Невские новости".

- Мать 17-летнего подростка позвонила в скорую и сказала, что ее сын выпал из окна своей комнаты и сам вернулся домой. Мальчик получил тяжелые травмы и был весь в крови, - пишет издание.

Прибывшие на место медики госпитализировали одиннадцатиклассника в больницу и поместили в отделение реанимации. У него была кататравма, закрытая травма грудой клетки, множество ушибов, травма голову и переломы скулы и грудного отдела.

Известно, что мальчик живет с мамой, которая не работает, и бабушкой. Мать также состоит на учете в органах по делам несовершеннолетних. Сейчас полиция выясняет обстоятельства инцидента.