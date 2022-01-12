Подросток выжил после падения из окна дома в Петербурге

Окровавленный подросток вернулся домой после падения из окна на Авиаконструкторов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге подросток выжил после падения из окна жилого дома. Все произошло ночью 12 января 2022 года в доме на проспекте Авиаконструкторов в Приморском районе. Несмотря на тяжелое состояние, парень сам смог вернуться домой. Об этом пишут "Невские новости".

- Мать 17-летнего подростка позвонила в скорую и сказала, что ее сын выпал из окна своей комнаты и сам вернулся домой. Мальчик получил тяжелые травмы и был весь в крови, - пишет издание.

Прибывшие на место медики госпитализировали одиннадцатиклассника в больницу и поместили в отделение реанимации. У него была кататравма, закрытая травма грудой клетки, множество ушибов, травма голову и переломы скулы и грудного отдела.

Известно, что мальчик живет с мамой, которая не работает, и бабушкой. Мать также состоит на учете в органах по делам несовершеннолетних. Сейчас полиция выясняет обстоятельства инцидента.