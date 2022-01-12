Суд не смог рассмотреть иски об отмене QR-кодов в Петербурге

В суд подано четыре иска от обмене системы QR-кодов в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Городской суд Петербурга не смог рассмотреть один из исков об отмене системы QR-кодов. На этом настаивала группа жителей Северной столицы. Ответчиком выступала администрация города. Но так как похожих исков к Смольному было подано несколько, власти попросили суд объединить их в один. Чтобы не ездить на лишние заседания.

- Представитель одного из истцов сообщил, что были нарушены права его клиента, когда того не пустили в фитнес-клуб. С требованиями коллективного иска они ознакомиться не успели, чтобы ответить, возможно ли присоединиться. Представитель попросил отложить заседание, так как истец заболел коронавирусом, - сообщает Объединенная пресс-служба судов

Представители других активистов также не смогли ответить сразу, поглощаются ли их требования тем коллективным иском, который собирались рассматривать сегодня. В итоге суд решал вопрос о возможности объединения исков, а по существу дело рассмотреть не удалось. Изучать вопрос о законности системы QR-кодов в Петербурге продолжат 17 января.

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