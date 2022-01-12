Проект застройки «Ленэкспо» рассмотрят 14 января в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге хотят застроить территорию "Ленэкспо". Фото: Олег ЗОЛОТО

Градостроительный совет собирается рассмотреть проект застройки «Ленэкспо» в грядущую пятницу, 14 января. Об этом «Комсомолке» рассказали в городском комитете по градостроительству и архитектуре (КГА). Напомним, что на месте комплекса планируют возвести многофункциональный жилой комплекс «Морская резиденция». За концепцию проекта отвечает архитектурное бюро «Литейная часть-91», но там на вопросы «КП-Санкт-Петербург» не ответили, попросив дождаться окончания градсовета.

- Совет состоится в пятницу, 14 января. В формате онлайн, - уточнили «Комсомолке» в КГА.

Добавим, что на месте «Ленэкспо» будут не только малоэтажные жилые дома, но и торговый центр, детсад и, возможно, гостиница с апарт-отелем.