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Недвижимость12 января 2022 16:48

Проект застройки «Ленэкспо» рассмотрят 14 января в Санкт-Петербурге

На территории выставочного комплекса планируют возвести многофункциональный жилой комплекс
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
В Санкт-Петербурге хотят застроить территорию "Ленэкспо".

В Санкт-Петербурге хотят застроить территорию "Ленэкспо".

Фото: Олег ЗОЛОТО

Градостроительный совет собирается рассмотреть проект застройки «Ленэкспо» в грядущую пятницу, 14 января. Об этом «Комсомолке» рассказали в городском комитете по градостроительству и архитектуре (КГА). Напомним, что на месте комплекса планируют возвести многофункциональный жилой комплекс «Морская резиденция». За концепцию проекта отвечает архитектурное бюро «Литейная часть-91», но там на вопросы «КП-Санкт-Петербург» не ответили, попросив дождаться окончания градсовета.

- Совет состоится в пятницу, 14 января. В формате онлайн, - уточнили «Комсомолке» в КГА.

Добавим, что на месте «Ленэкспо» будут не только малоэтажные жилые дома, но и торговый центр, детсад и, возможно, гостиница с апарт-отелем.