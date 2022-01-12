Росгвардейцы спасли беременную женщину и малыша из пожара в Киришах

Сотрудники Росгвардии спасли семью из пожара в общежитии в Ленобласти. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Четверо сотрудников Росгвардии спасли беременную женщину и ее малыша из пожара в общежитии на Советской улице в Киришах. Огонь появился в одной из комнат на четвертом этаже, около 9:40 в среду, 12 января. По информации ГУ МЧС России по Ленобласти, в итоге выгорели 12 квадратных метров. Пожар потушили за полчаса. Первыми на месте происшествия оказались росгвардейцы, услышавшие, что на пятом этаже женщина просит о помощи. Оказалось, что в заложниках находится целая семья: отец, беременная мать и их маленький ребенок.

Что осталось от комнаты после пожара. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

- На четвертом этаже росгвардейцы, чтобы пройти дальше, воспользовались пожарным рукавом и облили стены водой, не допустив дальнейшего распространения огня. Добравшись до пятого этажа, они вывели из здания всю семью, - рассказывают в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Герои истории. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

После геройского поступка сотрудники ведомства заручились поддержкой МЧС и полиции и помогли еще паре местных жителей, в том числе бабушке. Следом росгвардейцы вернулись к прежней работе, на маршруты патрулирования улиц в Киришах.