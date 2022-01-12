«Ленэнерго» опроверг связь ярких вспышек на небе в Тосно с отключением света

"Ленэнерго" прокомментировал вспышки на небе в Тосненском районе Ленобласти. Фото: СОЦСЕТИ

«Ленэнерго» опроверг в разговоре с «Комсомолкой», что вспышки света в Ульяновке в Тосненском районе Ленобласти произошли из-за отключения света. Ранее местные жители сняли на видео «северное сияние» и заявили, что причина аномалии в выгорании кабеля. На предприятии подтвердили, что в Ульяновском городском поселении действительно пропало электричество, но с 19:15 проблему устранили.

- Специалисты «Ленэнерго» оперативно восстановили электроснабжение в Тосненском районе после технологического нарушения. Что касается вспышек на небе, то они не имеют никакого отношения к отключению света. Это официальный комментарий энергетиков – более экспертное мнение, чем слова жителей, - отметили «КП-Петербург» в пресс-службе предприятия.

Тем временем в соцсетях жители Ульяновки уже иронизируют, что на небе шалят инопланетяне.