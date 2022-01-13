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Происшествия13 января 2022 6:51

Дворник зарезал постояльца хостела в Петербурге

Подозреваемого уже задержали и доставили в полицию
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Дворник убил постояльца хостела в Петербурге

Дворник убил постояльца хостела в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге дворник зарезал постояльца хостела. Вечером 12 января 2022 года в полицию поступило сообщение о том, что в помещении хостела, расположенного в доме 46 по 4-й Советской улице лежит раненный ножом мужчина. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- По указанному адресу наряд полиции обнаружил труп 30-летнего мужчины, - рассказал источник.

Полицейские оперативно у дома 14 по Гончарной улице задержали 34-летнего мужчину, работающего дворником. Тот пояснил, что распивал со знакомым алкоголь, у них произошла ссора и он ударил ножом своего оппонента.

Подозреваемого задержали, возбудили уголовное дело об убийстве. Известно, что ранее мужчина уже дважды был судим.