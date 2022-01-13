Полиция разыскивает мужчину, домогавшегося 14-летнюю девочку в лифте дома в Петербурге

В Петербурге разыскивают мужчину за приставания к девочке в лифте Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину, который домогался девочку в лифте дома. Вечером 12 января 2022 года в управление МВД по Невскому району обратилась женщина, которая рассказала, что накануне неизвестный напал на ее 14-летнюю дочь. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- В половину пятого вечера 11 января неизвестный мужчина в лифте дома 31/2 по улице Ворошилова приставал к девочке и пытался ее поцеловать, - рассказал источник.

Все произошедшее попало на видео камеры наблюдения, установленной в лифте. Поэтому подозреваемого смогли хорошо рассмотреть. Это мужчина лет 45, азиатской внешности, был одет в темно-синий рабочий комбинезон.

На данный момент полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.