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Общество13 января 2022 8:01

Штрафов на 40 миллионов рублей за плохую уборку снега и наледи выписали в Петербурге

Только за один день организации наказали на 700 тысяч
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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ГАТИ штрафует, но сосульки растут.

ГАТИ штрафует, но сосульки растут.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Штрафов на 40 миллионов 840 тысяч рублей выписала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) за плохую уборку снега и наледи в Петербурге. Эта сумма набралась с начала зимнего периода. Но она постоянно растет – только за сутки прибавка составила 700 тысяч рублей.

- 12 января ГАТИ вынесла постановления о привлечении к ответственности за несоблюдение порядка уборки от снега и наледи восьми организаций. Общая сумма начисленных за день штрафов составила 700 тысяч рублей.

В ГАТИ обещают и дальше следить за состоянием зданий, улиц и тротуаров Петербурга. Нарушителей будут безжалостно штрафовать.

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