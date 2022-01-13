Штрафов на 40 миллионов рублей за плохую уборку снега и наледи выписали в Петербурге

ГАТИ штрафует, но сосульки растут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Штрафов на 40 миллионов 840 тысяч рублей выписала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) за плохую уборку снега и наледи в Петербурге. Эта сумма набралась с начала зимнего периода. Но она постоянно растет – только за сутки прибавка составила 700 тысяч рублей.

- 12 января ГАТИ вынесла постановления о привлечении к ответственности за несоблюдение порядка уборки от снега и наледи восьми организаций. Общая сумма начисленных за день штрафов составила 700 тысяч рублей.

В ГАТИ обещают и дальше следить за состоянием зданий, улиц и тротуаров Петербурга. Нарушителей будут безжалостно штрафовать.

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