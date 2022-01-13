Пробки в 8 баллов сковали Петербург утром 13 января

Большие пробки сковали Петербург утром 13 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утром 13 января 2022 года в Санкт-Петербурге началось с пробок. Максимальная загруженность дорог в целом составила 7 баллов, но на отдельных участках доходило и до 8 баллов. Об этом сообщает сервис "Яндекс".

- Наиболее загруженными магистралями утром стали Пискаревский, Приморский, Тихорецкий проспект и проспект Культуры. Все по направлению к центру, - сообщает сервис.

Также серьезные заторы были на Колтушском шоссе, проспекте Косыгина, Заневском проспекте, проспекте Энгельса. Пробка растянулась на 9,2 километров.

На внутренней стороне КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной 2,5 часа держала пробка длиной в 4,8 километров. Там же рядом стояли машины на Мурманском шоссе и Народной улице от КАД до Володарского моста.

На данный момент в Петербурге пробки 4 балла, это на 1 балл меньше, чем обычно в это время в четверг. Ожидается, что пробки в ближайшие 4 часа останутся на этом же уровне, а с 15 часов начнут расти и к 17 часам достигнут 6 баллов.

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