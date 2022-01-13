Выявляемость онкологических заболеваний в Петербурге резко снизилась во время пандемии

Во время пандемии в Петербурге выросло количество онкобольных с запущенной стадией болезни Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За время пандемии в Санкт-Петербурге сильно снизилась выявляемость онкологических заболеваний. При этом, доля людей, у которых обнаруживают запущенную стадию болезни, наоборот выросла. Это связано с приостановкой диспансеризации, а также тем, что люди сами не ходят на обследования. Об этом 13 января 2022 года рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России Алексей Беляев.

- Обычно в Петербурге выявляли 23-24 тысячи новых онкологических больных. В 2020 и 2021 было на 1,5 тысячи меньше, - отметил Беляев.

Отмечается, что за минувший год в Петербурге 56,7% новых случаев онкологии выявлены на 1 и 2 стадии. Остальные - на запущенных стадиях.

Что касается смертности, то за 2021 год более 18% пациентов умерли в первый же год после постановки диагноза.