Школьница из Петербурга сломала шею, упав головой в сугроб

Как именно школьница оказалась в том злополучном сугробе - неизвестно Фото: Олег ЗОЛОТО

12 января в Детскую городскую больницу №19 попала 12-летняя школьница из Петербурга. Девочка стала жертвой проблемы, на которую этой зимой так яро жалуются жители города - неубранного снега.

- Девочка днем упала головой в сугроб. Врачи диагностировали у нее закрытое повреждение шейно-грудного отдела позвоночника и компрессионный перелом, - сообщил источник "КП-Петербург".

Как именно школьница оказалась в том злополучном сугробе - неизвестно. В состоянии средней тяжести ее оставили в больнице. По факту получения травмы проводится проверка.