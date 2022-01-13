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Происшествия13 января 2022 10:43

Школьница из Петербурга сломала шею, упав головой в сугроб

Девочка находится в состоянии средней тяжести
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Как именно школьница оказалась в том злополучном сугробе - неизвестно

Как именно школьница оказалась в том злополучном сугробе - неизвестно

Фото: Олег ЗОЛОТО

12 января в Детскую городскую больницу №19 попала 12-летняя школьница из Петербурга. Девочка стала жертвой проблемы, на которую этой зимой так яро жалуются жители города - неубранного снега.

- Девочка днем упала головой в сугроб. Врачи диагностировали у нее закрытое повреждение шейно-грудного отдела позвоночника и компрессионный перелом, - сообщил источник "КП-Петербург".

Как именно школьница оказалась в том злополучном сугробе - неизвестно. В состоянии средней тяжести ее оставили в больнице. По факту получения травмы проводится проверка.