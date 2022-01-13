Елагин дворец представит фарфоровые изделия из фондов музея

Елагин дворец откроет выставку фарфоровых изделий из фондов музея / Фото: Елагин остров

Елагин дворец Санкт-Петербурга приоткроет "закулисье" своей коллекции и представит всем желающим фарфоровые, фаянсовые и другие керамические изделия конца XVII - XX веков, хранящиеся в фондах музея. Об этом 13 января 2022 года рассказали в пресс-службе дворца.

- Вы увидите, как хрупкое искусство фарфора откликается на исторические события, сможете посмотреть коллекции произведений, созданных на Императорском фарфоровом заводе, частных российских заводах Гарднера, Корнилова, Попова, Батенина и других, - рассказали во дворце.

Также посетителям представят уникальную коллекцию датских и российских фарфоровых изделий конца XIX – начала ХХ веков с подглазурной росписью.

Экскурсии будут проходить по воскресеньям в течения января. Билеты можно приобрести на сайте парка.