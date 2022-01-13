Ленинградский зоопарк будет проводить бесплатные экскурсии и квесты

Зоопарк приглашает на экскурсии и квесты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ленинградский зоопарк пообещал посетителям бесплатные экскурсии и познавательные квесты. Их будут проводить весь январь по субботам. Посетителей будут ждать у павильона «Экзотариум» и у входа в зоопарк.

- Дорогие друзья, теперь вы можете начать выходные с увлекательного квеста по зоопарку! Каждую субботу января с 10:00 до 12:00 на первом этаже павильона «Экзотариум» вы можете взять маршрутные листочки, которые сделают вашу прогулку по зоопарку еще более интересной, - сообщает пресс-служба зоопарка на свой странице «ВКонтакте».

А тем, кто успеет пройти квест до полудня, обещаны дополнительные памятные подарки.

Продолжением бесплатной программы станет познавательная экскурсия, которая стартует в 13:00 по субботам от главного входа: «Не опаздывайте! Сбор у большой карты зоопарка».

Впрочем, билеты в сам зоопарк все же придется купить. Уточнить можно по телефону: 232-82-60.